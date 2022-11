Kolejne kłopoty Cristiano Ronaldo. Zawieszenie i wysoka grzywna

9 kwietnia tego roku Manchester United przegrał na wyjeździe z Evertonem 0:1. Po ostatnim gwizdku sędziego Cristiano Ronaldo wytrącił telefon z rąk kibica, który go nagrywał. Poszkodowanym okazał się 14-letni chłopiec chorujący na autyzm. Całą sytuację można zobaczyć w zamieszczonym poniżej tweecie. Sprawą zajęła się angielska federacja.

Cristiano Ronaldo z zawieszeniem w Premier League

Po siedmiu miesiącach nadszedł koniec tego dochodzenia. Jak poinformował "Daily Mirror", Portugalczyk będzie ukarany dwumeczowym zawieszeniem w Premier League. Jego kontrakt z Manchesterem United został jednak we wtorek rozwiązany. Kara wejdzie więc w życie tylko wtedy, jeśli trafi on do któregoś z klubów angielskiej ekstraklasy.