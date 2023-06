Kolejna gwiazda trafiła do Arabii Saudyjskiej. Oni się nie zatrzymują

Arabia Saudyjska do swojej piłkarskiej ligi ściągnęła kolejną gwiazdę Premier League. Chelsea FC za pośrednictwem twittera oficjalnie potwierdziła, że jej obrońca, Kalidou Koulibaly, przenosi się do Al-Hilal, czyli klubu, do którego wcześniej za 55 milionów euro przeszedł Ruben Neves. Senegalski stoper kosztował również niemało, bo 25 milionów euro i będzie piastował drugie miejsce na liście najdroższych transferów w historii ligi saudyjskiej.