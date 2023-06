Kolejna europejska gwiazda na celowniku szejków. Gracz był na rozmowach

Lukaku ma wrócić do Chelsea, choć wolałby zostać w Serie A, ale Interu raczej nie będzie stać, aby go wykupić. Na Stamford Bridge jest nowy trener - Mauricio Pochettino - skłonny dać graczowi kolejną szansę, ale mimo wszystko Belg jest otwarty na propozycję z Arabii Saudyjskiej. Wszystko zależy jednak od finansów, bo jeśli ma zrezygnować z europejskiego futbolu, to chce "wycisnąć" jeszcze większą pensję.

Cristiano Ronaldo i Karim Benzema już w Arabii Saudyjskiej. Kto następny?

Jeśli Al-Hilal dojdzie do porozumienia z Lukaku, to będzie jeszcze musiał rozmawiać z "The Blues", gdyż zawodnik ma kontrakt ważny do 2026 roku. Klub ze Stamford Bridge byłby gotowy jednak na sprzedaż w granicach 50 mln euro. To trochę za dużo dla drugiej strony, ale liczy na kompromis.