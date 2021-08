Jak twierdzi dziennik "As" Chelsea chce wykorzystać zadyszkę finansową Manchesteru City i dołączyć do rywalizacji o pozyskanie Lionela Messiego. Reprezentant Argentyny nie podpisał bowiem nowego kontraktu z Barceloną.



Właściciel londyńskiego klubu Roman Abramowicz wcześniej zabiegał o transfer Romelu Lukaku, lecz informacja o Messim miała zwrócić jego uwagę i podjął on pierwsze korki.





Messi trafi do Premier League?

Hiszpańskie media twierdzą, że Abramowicz poprosił o pilne spotkanie z otoczeniem argentyńskiego piłkarza. Chelsea ma mieć środki, aby pozyskać piłkarza, jednak wówczas nie jest pewne, czy udałoby się wówczas sprowadzić Lukaku, którego wycenia się na ok. 130 milionów euro.



Najbliżej ściągnięcia Messiego ma być natomiast PSG. Na jego transfer naciska także Neymar.



