Kolega z zespołu Kurta Zoumy zabrał głos i zadał pytanie

Zwierzęta francuskiego obrońcy zostały mu odebrane po tym, jak w Internecie pojawiło się nagranie, na którym widać piłkarza m.in. kopiącego kota po podłodze w kuchni.

27-latek przeprosił za zachowanie, ale policja poinformowała, że "pilne śledztwo" zostało wszczęte wspólnie z RSPCA, organizacją broniącą praw zwierząt, która przejęła koty zawodnika.



Ponadto WHU ukarał Zoumę odebraniem dwóch tygodniowych wypłat, czyli około 250 tysięcy funtów, które to pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne dotyczące zwierząt, a Adidas zrezygnował z niego jako osoby promującej tę markę.



Gdy jednak zapytano Antonio, czyli kolegę klubowego Francuza, co sądzi o tej sytuacji, ten odpowiedział: "Mam do was pytanie. Czy sądzicie, że to, co Kurt zrobił, jest gorsze do rasizmu?".





Kurt Zouma i koty. Michail Antonio zadaje pytanie

Reklama

"Nie toleruję tego, co zrobił. Nie zgadam się z tym. Są jedną ludzie, którzy zostali skazani za rasizm, a potem grali w piłkę. Dostali karę ośmiu meczów lub coś podobnego, a teraz ludzie wzywają, aby ich zwolnić i odebrać środki do życia. Dlatego zadam wam pytanie: czy to co zrobił Kurt jest gorsze od tego, co zrobili ludzie skazani za rasizm?" - dodał.



West Ham od razu potępił Zoumę za jego zachowanie, ale David Maoyes wystawił go we wtorek w pierwszym składzie w spotkaniu z Watfordem. Szkoleniowiec stwierdził też, że piłkarz pozostanie w kadrze meczowej do czasu zakończenia klubowego śledztwa.



Tymczasem Yoan, brat Kurta, który prawdopodobnie był autorem filmiku umieszczonego w sieci, został zwieszony przez swój klub Dagenham & Redbridge w oczekiwaniu na wynik śledztwa RSPCA. Dagenham & Redbridge gra w piątej lidze angielskiej.