Kluczowy piłkarz na wylocie z Arsenalu

Bez wątpienia jedną z większych sensacji ubiegłego sezonu jest Arsenal . W minionej kampanii “Kanonierzy" byli o krok od zgarnięcia mistrzostwa Anglii. Przez spory okres czasu byli nawet głównym faworytami do zgarnięcia tego trofeum . Finalnie na ostatniej prostej zostali oni jednak wyprzedzeni przez Manchester City . Okazuje się, że Mikel Arteta może mieć kłopot, by w kolejnym sezonie znowu powalczyć o tytuł. Wszystko przez stratę kluczowego gracza .

Thomas Partey dołączy do Juventusu?

Kontrakt Parteya obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Oznacza to, że obecne okno transferowe może być ostatnią szansą dla szefostwa Arsenalu, by zarobić na reprezentancie Ghany. Sam zainteresowany chciałby zmienić otoczenie. Według informacji, do których dotarł “Daily Mail", 30-latek pragnie dołączyć do Juventusu. Za transfer pomocnika włoska ekipa ma zapłacić “Kanonierom" około 20 mln euro.