W ostatnich tygodniach na angielskich boiskach nastąpiła wręcz kumulacja zachorowań i w kilku przypadkach trzeba było odwoływać mecze. Nie wszyscy piłkarze, mimo apeli, są zaszczepieni. Jak dowiedział się "Daily Mail" angielskie kluby postanowiły pójść drogą Bayernu Monachium i nie wypłacać pensji tym graczom, którzy nie przyjęli szczepionki, ale trafili na kwarantannę.



Przedstawiciele klubów mają obecnie badać, czy jest to możliwe pod względem prawnym. Współpracują z władzami ligi, ale według dziennikarzy "Daily Mail", już teraz przygotowują się do batalii ze związkami zawodowymi piłkarzy, które na pewno zaprotestują przeciwko takiemu rozwiązaniu.





Problemem w Anglii jest nie tylko fakt odwoływania meczów, ale również to, że trudno jest przeprowadzić sesje treningowe, bowiem w tym kraju istnieje wymóg izolowania się niezaszczepionych zawodników, którzy mieli kontakt z kimś u kogo potwierdzono zakażenie koronawirusem.



To wszystko dotyczy sporej grupy zawodników i ta sprawa na pewno nie będzie tak prosta do przeprowadzenia, jak w przypadku Bayernu. Z całą pewnością warto śledzić, jak się to potoczy, bo za przykładem angielskich klubów mogą pójść również inne ze Starego Kontynentu.