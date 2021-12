Właścicielem Leeds jest Andrea Radrizzani. W styczniu 2017 roku wykupił 50 procent akcji klubu, a już w maju dokupił pozostałą część. Natomiast w czerwcu 2017 Radrizzani kupił też Elland Road, które "Pawie" sprzedały 13 lat wcześniej z powodu zadłużenia wynikającego ze spadku z Premier League.

W 2018 roku 10 procent akcji Leeds wykupiło San Francisco 49ers z NFL, a w listopadzie tego roku jej inwestycyjne ramię - 49ers Enterprises - zwiększyło stan posiadania do 44 procent. I posiadają opcję, aby wykupić pozostałą część do stycznia 2024 roku. Gdyby ta transakcja się zamknęła, jej koszt wyniósłby ponad 500 milionów funtów.



Radrizzani ma możliwość unieważnienia umowy, a gdyby ta opcja nie została aktywowana, to obie strony będą mogły dalej współpracować na dotychczasowych zasadach.



Leeds gra drugi sezon w Premier League po powrocie

Leeds w zeszłym sezonie awansowało do Premie League po raz pierwszy od spadku w 2004 roku, kończąc sezon na dziewiątym miejscu. W bieżących rozgrywkach "Pawie" spisują się na razie gorzej, zajmując 14. pozycję w tabeli.



Klich jest graczem tego zespołu, z krótką przerwą, od lipca 2017 roku. W tym sezonie rozegrał 13 meczów w lidze i Pucharze Ligi, strzelając gola i notując asystę.

