W Southampton FC gra polski piłkarz Jan Bednarek. Reprezentant Polski może się więc niebawem znaleźć w klubie znacznie bogatszym niż był on do tej pory. Przypomnijmy, że Southampton FC kupiło Polaka w 2017 roku za sumę aż 6 mln euro plus dodatki. Wkrótce podobne wydatki mogą okazać się dla niego betką.

Southampton FC w rękach milionera

Dragan Šolak odkupił od chińskiego właściciela Gao Jishenga większość, bo 80 procent jego udziałów. Zapłacił za nie 120 mln euro. Pozostałą część udziałów ma wciąż posiadać Katharina Liebherr, córka byłego i nieżyjącego już właściciela klubu Markusa Liebherra.



Serbski potentat medialny mówi, że takiego klubu właśnie szukał. Southampton FC ma świetną drużynę, kibiców i zaplecze w postaci szkolenia młodzieży. Przed nim szansa na duży rozwój. Na razie w Premier League zespół Jana Bednarka zajmuje dopiero 14. miejsce. W sezonie 2016/2017 grał w fazie grupowej Ligi Europy m.in. z Interem Mediolan.





