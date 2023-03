Klub Polaka ogłasza genialne wieści. Fernando Santos będzie wniebowzięty

Jak informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych Brighton, Jakub Moder powinien wkrótce wrócić do gry na boiskach Premier League. Klub naszego piłkarza opublikował jego zdjęcia podczas pracy z piłką na boisku treningowym. Powrót 23-latka do niezłej formy stanowiłby spory zastrzyk jakości do środka pola reprezentacji Polski prowadzonej przez portugalskiego szkoleniowca - Fernando Santosa.