Niemiecki szkoleniowiec dostał pytanie związane ze słabymi początkami meczów w wykonaniu swojej drużyny. Problemem nie było jednak samo pytanie, a jego autor - James Pearce , który w brytyjskim The Athletic pisze artykuły głównie związane z Liverpoolem . Prywatnie jest również sympatykiem klubu z czerwonej części Merseyside . Siłą rzeczy w tym sezonie jego publikacje są dość krytyczne, co bardzo nie spodobało się Jurgenowi Kloppowi .

Dziennikarz mocno podpadł Jurgenowi Kloppowi

- To jest główny temat tego sezonu. Zaczynacie mecze tak powolnie. Myślisz, że to jest związane z mentalnością? Czy patrzysz na to, przygotowując się do meczu? Co sprawiło, że znowu zaczęliście mecz tak powolnie po tygodniu spędzonym na boiskach treningowych? - zapytał Pearce.