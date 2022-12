Darwin Nunez dołączył do ekipy Liverpoolu latem tego roku. Okres jego aklimatyzacji nie przebiegał tak harmonijnie, jak oczekiwano. W dużej mierze brało się to z faktu, że Urugwajczyk nie posługiwał się językiem angielskim .

Trener Juergen Klopp postanowił stanąć w obronie swojego podopiecznego i pozwolił sobie na zaskakującą retrospekcję. Wrócił do czasów, w których jako opiekun Borussii Dortmund prowadził Roberta Lewandowskiego. W pierwszym sezonie po przeprowadzce do Bundesligi polski napastnik również miał problemy z adaptacją i nie trafiał do bramki seryjnie.