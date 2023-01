Klopp sprowadzi do Liverpoolu gwiazdę Chelsea? Zaskakujący pomysł Niemca

Juergen Klopp nie ma za sobą najlepszego czasu w roli szkoleniowca Liverpool F.C. - prowadzona przez niego od 2015 r. drużyna spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, odstając wyraźnie od ligowej czołówki. Nie ma wątpliwości, że jeśli ta maszyna miałaby wrócić na właściwe tory - to konieczne będą pewne wzmocnienia.

Dotyczy to zwłaszcza środka pomocy, który dla niemieckiego menedżera stanowi obecnie nie lada łamigłówkę. Thiago, Fabinho czy Henderson prezentują bowiem w bieżącej kampanii nierówną formę, wypożyczony z Juventusu Arthur Melo okazał się niewypałem, a Naby Keita zmierza wielkimi krokami do końca swego kontraktu i na razie nic nie zapowiada na to, by umowa miała być prolongowana.

N'Golo Kante w Liverpoolu? Klopp ma nad czym pracować!

Co więc uczyni Klopp? Według katalońskiego "El Nacional" ma on spróbować czegoś, co na pierwszy rzut oka zdaje się być porwaniem z motyką po słońce - a mianowicie miałby on spróbować przekonać do transferu do "The Reds"... N'Golo Kante, czyli piłkarza Chelsea.

Francuz co prawda jest kontuzjowany od drugiej połowy sierpnia i rekonwalescencja jeszcze mu trochę zajmie, ale tak czy inaczej LFC pragnęłoby włączyć go w swe szeregi dopiero latem, kiedy to stałby się wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu jego kontraktu z "The Blues".

Szkopuł w tym, że zawodnika nikt ze Stamford Bridge nie będzie chciał łatwo wypuścić. Nawet biorąc poprawkę na fakt, że w kampanii 2022/2023 nie przydał się on przesadnie swej drużynie, to zarówno zarząd, jak i przede wszystkim trener Graham Potter dalej widzą w Kante jeden z kluczowych elementów drużyny. Przed 31-latkiem czas wielkich i trudnych rozważań...

N'Golo Kante razem z Leicester City dokonał piłkarskiego cudu

N'Golo Kante z Chelsea związany jest od 2016 roku - do londyńskiej ekipy trafił z Leicester City, po pamiętnym sezonie w którym "Lisy" zdobyły swe mocno zaskakujące mistrzostwo. W swoim CV francuski futbolista ma również m.in. Caen i US Boulogne.

