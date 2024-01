Klopp przesadził ze świętowaniem. Wszystko pokazały kamery (WIDEO)

Mecz Liverpool - Newcastle zapowiadany był jako noworoczny hit piłkarski i w stu procentach spełnił oczekiwania . Choć w pierwszej połowie kibice nie obejrzeli ani jednej bramki, po przerwie worek z golami się rozwiązał. Najpierw trafił Mohamed Salah, później wyrównał Alexander Isak. Remis utrzymywał się aż do 74. minuty, ale końcówka to popis "The Reds".