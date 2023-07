Kylian Mbappe najpewniej odejdzie niebawem z Paris Saint-Germain i media prześcigają się ostatnio w spekulacjach, gdzie gwiazdor mógłby trafić. Pojawiła się koncepcja, że ściągnie go do siebie Liverpool FC. Jednak dość szybko w tej sprawie głos postanowił zabrać szkoleniowiec "The Reds", czyli Juergen Klopp.