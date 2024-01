Klopp ogłosił odejście, a teraz jeszcze to? Piłkarskie trzęsienie ziemi

Ten komunikat naturalnie wprawił w ruch karuzelę spekulacji - po pierwsze do LFC zaczęto przypisywać chociażby Xabiego Alonso, byłego gracza zespołu, który obecnie jako szkoleniowiec błyszczy w Bayerze Leverkusen. Po drugie samego Kloppa już zdołano połączyć z FC Barcelona , a to... może być nie koniec potencjalnych futbolowych wstrząsów.

Najpierw Klopp, a potem... Czy Liverpool czeka seria pożegnań?

Każdy z wymienionych panów zdołał dołożyć cegiełkę (czy raczej... kilka wielkich cegieł) do sukcesów "The Reds" w ostatnich latach, natomiast umowy wszystkich wymienionych ważne będą jeszcze tylko do końca kampanii 2024/2025. Tym samym najbliższe letnie okienko będzie na dobrą sprawę ostatnią tak dogodną okazją dla LFC by zgarnąć sensowne pieniądze za wymieniony tercet...