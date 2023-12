⁠Klamka zapadła. Manchester United ogłasza. Wkrótce wielkie inwestycje

OD wielu miesięcy trwały zakulisowe rozgrywki w kwestii przejęcia części udziałów w Manchesterze United przez nowego inwestora. Oferta z Arabii Saudyjskiej została odrzucona, jednak do zmian na najwyższych szczeblach dojdzie już wkrótce. Nowym współwłaścicielem "Czerwonych Diabłów" został sir Jim Ratcliffe. Zapewnił on sobie prawo do rządzenia pionem sportowym. Zdaniem mediów otwiera to nowy rozdział w historii klubu.