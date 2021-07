23-letni Bielik mógł mówić o prawdziwym koszmarze. Polski obrońca w ciągu roku dwukrotnie doznał poważnego urazu w postaci uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w kolanie i wypadł z gry na wiele miesięcy. Po raz drugi świat mu się zawalił w styczniu, gdy został zniesiony z murawy na noszach.

Na szczęście nasz kadrowicz wraca do pełni zdrowia, co przekazał były gwiazdor reprezentacji Anglii, a obecnie trener Derby Country Wayne Rooney.



- Krystian ma się dobrze, myślę, że w przyszłym tygodniu wróci na murawę, co jest świetną sprawą. Ciężko pracuje i koncentruje się na powrocie do formy. Wszystko idzie zgodnie z planem i mamy nadzieję, że nic złego się nie wydarzy, dzięki czemu będzie mógł grać do końca roku - powiedział Rooney, cytowany przez Derby Telegraph.

Reklama

Drużyna z hrabstwa Derbyshire zainauguruje sezon 8 sierpnia.



Art