Ostatni zwycięski mecz Chelsea rozegrała w połowie stycznia. Od tamtej pory smaku triumfu nie zaznała w pięciu kolejnych spotkaniach. W Premier League bardziej fatalną passę notuje tylko Crystal Palace - osiem potyczek bez wygranej.

Kibice londyńskiej ekipy kipią z wściekłości, a za serię niepowodzeń obwiniają menedżera Grahama Pottera, który kieruje drużyną od września ubiegłego roku. W minionym tygodniu wyznał, że otrzymuje życzenia śmierci. Skierowane są one nie tylko do niego bezpośrednio, ale również do jego dzieci.

Chelsea przegrała derby Londynu. Kibice żądają dymisji Grahama Pottera

W niedzielę "The Blues" przegrali kolejny mecz. Tym razem na White Hart Lane ulegli 0-2 Tottenhamowi. Porażka w derbach miasta ponownie rozwścieczyła fanów Chelsea.

Wystosowali oni petycję do władz klubu z żądaniem natychmiastowego zwolnienia Pottera, którego kontrakt zachowuje ważność aż do 2027 roku. Już 10 minut po zakończeniu spotkania z "Kogutami" pod dokumentem widniało 4000 podpisów. W poniedziałek ta liczba urosła do kilkudziesięciu tysięcy i nadal pęcznieje.

"Todd Boehly, Behdad Eghbali i akcjonariusze, ta petycja jest skierowana bezpośrednio do was, proszę zwolnić Grahama Pottera" - to pierwsze zdanie wspomnianej odezwy.

Potter jest obecnie tym opiekunem ekipy ze Stamford Bridge, który legitymuje się najgorszym w historii współczynnikiem zwycięstw - wynosi on zaledwie 27,8 proc.

Wiele wskazuje na to, że rewanżowe starcie z Borussią Dortmund w 1/8 finału Ligi Mistrzów może być dla niego batalią o zachowanie chwiejącej się posady. Do konfrontacji dojdzie 7 marca w Londynie. W pierwszym meczu niemiecki zespół wygrał 1-0.

