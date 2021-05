Kibice Manchesteru United planują bojkot klubowych sponsorów - informuje m.in. ESPN. To kolejna odsłona sporu między fanami a właścicielami klubu, rodziną Glazerów.

Niechęć kibiców "Czerwonych Diabłów" względem właścicieli trwa od lat - już ponad dekadę temu sympatycy drużyny dawali wyraz swojej dezaprobacie względem właścicieli. Symbolem ich protestów były zielono-żółte szaliki, nawiązujące do oryginalnych barw klubu, a hasłem przewodnim "Green and gold until they die or fold" (można to przetłumaczyć jako "Zieloni i złoci dopóki oni nie umrą lub nie odejdą").

Kolejna czara goryczy przelana

Ostatnie wydarzenia związane z ogłoszeniem powstania Superligi nasiliły niechęć fanów, która swoje ujście znalazła 2 maja, w dzień prestiżowego meczu z FC Liverpoolem. Tłum, początkowo protestujący pod Old Trafford, wdarł się w końcu na murawę boiska. Z tego powodu mecz 34. kolejki Premier League został najpierw opóźniony, a następnie, ze względów bezpieczeństwa, przełożony na późniejszy termin.

Wiele wskazuje na to, że czeka nas kolejna faza działań wymierzonych w amerykańskich miliarderów, którzy klubem z Manchesteru zarządzają od 2005 roku. Na Twitterze rozsyłany jest list otwarty do sponsorów klubu, w którym zapowiedziany jest planowany bojkot ich produktów oraz usług.



"Pasożytniczy związek"

"Jako komercyjni partnerzy rodziny Glazerów jesteście uzasadnionymi celami globalnej bazy fanów, ponieważ te 279 milionów funtów rocznie, które płacicie, nie zostanie przekazane na inwestycje w skład, aby konkurować z najlepszymi klubami, które obecnie ścigają United. Nie pójdzie na odnawianie Old Trafford ani obiektów szkoleniowych, które są teraz tak przestarzałe, że stały się symbolem braku zainteresowania Glazera" - możemy przeczytać w oświadczeniu.



"Wasze pieniądze ze sponsoringu zostaną przeznaczone na zmniejszanie zadłużenia i dywidendy. Wspieranie Glazerów to nie jest wsparcie dla klubu. To utrzymanie pasożytniczego związku" - podkreślono.

Długa lista firm

W oświadczeniu wskazano, że kibice United powinni nie tylko bojkotować produkty sponsorów klubu, ale także wspierać konkurencyjne firmy - do czasu, aż obecni sponsorzy nie wycofają się z "partnerstwa handlowego z rodziną Glazerów".



Jak wylicza ESPN, Manchester United ma 23 globalnych sponsorów. W tym gronie znajdują się firmy takie, jak Chevrolet, Adidas, DHL czy Marriott International.