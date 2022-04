Kibice Liverpoolu solidarni z Ronaldo. Niezwykły gest fanów na Anfield

Cristiano Ronaldo przeżywa rodzinną tragedię i jego występ w meczu z Liverpoolem był wykluczony. W poniedziałek świat obiegła dramatyczna wiadomość, że w szpitalu zmarł synek piłkarza i Georginy Rodriguez.

Kibice Liverpoolu wspierają gwiazdę Manchesteru w obliczu rodzinnego dramatu

Fani Liverpoolu postanowili okazać solidarność z przeżywającym tak ciężkie chwile piłkarzem odwiecznych rywali. Zdecydowali, że przez całą siódmą minutę spotkania - co miało nawiązywać do numeru na koszulce Ronaldo - będą klaskać.

To nie wszystko. Obie drużyny wyszły też w czarnych opaskach na ramieniu, na znak wsparcia dla rodziny Ronaldo.

Wyraźnie fani "The Reds" tym razem chcieli słowa swojego słynnego hymnu - "You'll never walk alone" - zadedykować właśnie Ronaldo.