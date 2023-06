Kibic zadrwił z tragedii na Hillsborough. Takiej kary dawno nie było

Obrzydliwa koszulka kibica. Szybka reakcja sądu i Manchesteru United

I do tej tragedii nawiązał kibic, który pojawił się na meczu finałowym Pucharu Anglii w tym roku. Fan Manchesteru United założył bowiem na siebie koszulkę z liczbą 97 oraz słowami "Not Enough" (Za Mało). To zostało zakwalifikowane jako ewidentne nawiązanie do wydarzeń na stadionie w Sheffield, gdzie umierali ludzie. Było to właśnie 96, a od niedawna 97 ofiar śmiertelnych. Wszyscy byli kibicami Liverpool FC, którego to klubu ten człowiek nie znosił.