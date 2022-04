Kibic Manchesteru United wyrzucony z trybun. Awanturował się z trenerem

W sobotę Manchester United grał bardzo ważny dla siebie mecz w kontekście walki o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów. W 63. minucie Old Trafford ucichło gdy Kelechi Iheanacho wyprowadził Leicester na prowadzenie. Ostatecznie piłkarzom Ralfa Rangnicka udało się wyrwać remis za sprawą trafienia Freda, ale w ich sytuacji dwa stracone punkty mogą okazać się bardzo bolesne. United ma bowiem w tym momencie trzy punkty straty do czwartego Tottenhamu i tyle samo do piątego Arsenalu, ale Kanonierzy mają dwa mecze rozegrane mniej.

Kibic nie wytrzymał

Kibice Czerwonych Diabłów od dłuższego czasu są mocno podirytowani sytuacją sportową swojego klubu, który gra zdecydowanie poniżej aspiracji fanów. Mimo letnich transferów Jadona Sancho, Raphaela Varane`a czy Cristiano Ronaldo, United muszą mocno martwić się o miejsce w top 4, w Lidze Mistrzów odpadli w 1/8 finału, szybko też zostali wyeliminowani w krajowych pucharach.

Upust swojej irytacji w czasie sobotniego meczu postanowił dać jeden z kibiców. Po golu dla Leicester zaczął mocno się awanturować, wreszcie na cel wziął sobie członka sztabu szkoleniowego Ralfa Rangnicka, Darrena Fletchera. Były piłkarz dał się wciągnąć w pyskówkę, a finalnie oburzonego kibica wyprowadziły ze stadionu służby porządkowe.