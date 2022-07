Kibic Evertonu jeździł do Polski pomagać, teraz klub pięknie mu się odwdzięczył

Kamil Jagodyński Premier League

Niezapomniany wieczór przeżył wczoraj kibic Evertonu - Paul Stratton. Anglik po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę przyjechał do Polski, aby pomagać społeczności pracującej przy przejściu granicznym. Klub postanowił nagrodzić jego zaangażowanie i we wczorajszym sparingu z Dynamem Kijów wpuścił go na koniec meczu, by ten mógł zdobyć bramkę z rzutu karnego.

Zdjęcie W "Meczu o pokój" między Evertonem a Dynamem Kijów miała miejsce wyjątkowa sytuacja / AFP NIGEL RODDIS / AFP