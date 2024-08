Katastrofa w Anglii. Piłkarz złamał nogę tuż po starcie sezonu

Makabra. Początek sezonu Danilo jak wyjęty z koszmaru

Brazylijczyk złamał nogę, a uraz okazał się na tyle brutalny, że szybko otoczono gracza płachtami, by oddzielić go od kamer i kibiców zgromadzonych na stadionie. Interwencja lekarzy trwała przez kilka minut, a następnie 23-latka zmienił Ryan Yates. Nie ulega wątpliwości, że piłkarza z Kraju Kawy czeka wielomiesięczna przerwa.

Klub błyskawicznie okazał piłkarzowi wsparcie

Trudno się temu dziwić. Odkąd Danilo trafił na The City Ground, stał się pierwszoplanową postacią. Zimą 2023 roku Brazylijczyk kosztował 25 milionów euro, które trafiły do Palmeirasu. Szybko okazało się, że przeskok z ligi brazylijskiej do Premier League nie stanowi dla niego większego problemu. W swoim pierwszym pełnym sezonie (2023/2024) wystąpił w 29 spotkaniach, notując dwie bramki i tyle samo asyst. Dziś nikt z sympatyków "Tricky Trees" wolałby nie wyobrażać sobie wyjściowej jedenastki bez 23-latka. Niestety, w najbliższych miesiącach będzie to nieuniknione.