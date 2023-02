Całkiem niedawno zanosiło się na zgoła sensacyjny scenariusz . Manchester United trafić miał w ręce Eona Muska, jednego z najbogatszych ludzi na świecie . Taki scenariusz wydawał się prawdopodobny, aż do czwartkowego popołudnia.

MU w rękach katarskich inwestorów? Kwota transakcji ma wynieść 6 mln dolarów

Jak, czytamy do finalizacji transakcji, ma dojść jeszcze przed zakończeniem sezonu 2022/23 .

Katarski fundusz jest gotów wyłożyć na zakup angielskiego klubu 6 mld dolarów . Jeśli transakcja doczeka się urzeczywistnienia, będzie to największa umowa handlowa w historii futbolu .

Klub z Old Trafford od 2005 roku należy do rodziny Glazerów. Kibice "Czerwonych Diabłów" nigdy nie zaakceptowali amerykańskich inwestorów. Wielokrotnie domagali się zmiany właściciela. Wszystko wskazuje na to, że ich żądania wreszcie zostaną zrealizowane.