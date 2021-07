Kapitan opuści ekipę giganta? Dwa kluby zainteresowane transferem

Henderson dołączył do Liverpoolu dokładnie 10 lat temu. Do "The Reds" trafił za około 18 mln euro z Sunderlandu.



W ciągu dekady rozegrał dla klubu z Anfield aż 392 meczów. Strzelił w nich 30 goli i zanotował 51 asyst.





Jordan Henderson odejdzie z Liverpoolu?

Kilka tygodni temu Henderson rozpoczął rozmowy z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Jak poinformował dziennikarz David Ornstein, negocjacje stanęły jednak w martwym punkcie, a 31-latek może niebawem zmienić pracodawcę.



Doświadczonego pomocnika chcą sprowadzić dwie wielkie marki: PSG oraz Atletico Madryt. Do ewentualnego transferu wciąż jest jednak daleko.



TB

