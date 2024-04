"Kanonierzy" blisko kanonady, Arsenal ograł Brighton. Zaskoczenie ws. Polaków

Najpierw na placu gry znaleźli się "The Citizens", którzy raczej pewnie - choć nie bez potknięć - ograli Crystal Palace . W sobotni wieczór zaś do boju ruszyli "Kanonierzy", którzy na wyjeździe mierzyli się z drużyną Brighton - i oni również nie zawiedli swoich fanów.

Arsenal pewnie ograł Brighton. Trzy wystrzały "Kanonierów"

Strzelanie rozpoczęło się w 33. minucie, kiedy to Arsenalowi przyznany został rzut karny - do wyegzekwowania "jedenastki" delegowany został Bukayo Saka, który bez problemu pokonał Barta Verbruggena. Do przerwy wynik już się nie zmienił, za to po zmianie stron, w 62. minucie, kolejną bramkę zdobył Kai Havertz, któremu asystował Jorginho.