Kamil Grosicki może odejść z West Bromwich Albion za darmo

Kamil Grosicki może w zimowym okienku transferowym opuścić West Bromwich Albion bez kwoty odstępnego - poinformował Tomasz Włodarczyk. Klub jest gotowy oddać pomocnika, by nie płacić dłużej jego wysokiej pensji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Przewrót kopernikański w kadrze. Wideo INTERIA.TV

"Grosik", który do drużyny trafił w styczniu ubiegłego roku, wraz z nią awansował do Premier League. Na najwyższym szczeblu rozgrywek rozegrał jednak jak dotąd tylko trzy spotkania - żadnego w pełnym wymiarze czasu. Słaba pozycja w drużynie w połączeniu z faktem, że "tygodniówka" piłkarza to 40 tysięcy funtów sprawiają, iż władze klubu chętnie by go pożegnały.

Reklama

Według informacji Tomasza Włodarczyka z serwisu "Meczyki.pl", Grosicki może zimą odejść bez sumy odstępnego mimo, iż jego kontrakt wygasa dopiero za pół roku. Dokąd ewentualnie mógłby trafić? W greckich mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony Olympiakosu Pireus, mówiło się też o ewentualnym wypożyczeniu do jednego z klubów Ekstraklasy. Druga z opcji wydaje się jednak w tym momencie mało realna, gdyż w takim scenariuszu zakładano, że WBA wciąż pokrywałoby choć część bardzo wysokiej pensji gracza.



Grosicki walczy o zmianę otoczenia, gdyż wciąż chce ogrywać istotną rolę w reprezentacji Polski i pojechać z nią na mistrzostwa Europy.



TC





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!