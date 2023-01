Jürgen Klopp podjął decyzję w sprawie Polaka. Chce ratować jego karierę

Klopp chce, żeby do klubu wrócili młodzi i potrzebujących regularnych minut piłkarze, którzy zmarnowali ostatnie miesiące na wypożyczeniach do nieodpowiednich klubów. Liverpool chce kontrolować ich rozwój zdając sobie sprawę, że mogą to być piłkarze, którzy nie przebiją się do składu "The Reds". Władze klubu uważają jednak, że Liverpool będzie mógł na nich dobrze zarobić. Tak jak dwa lata temu, kiedy piłkarza zespołu U-23 Rhiana Brewstera sprzedano do Sheffield United za 26 mln euro.

Klopp odwołał już z wypożyczenia do Austrii Wiedeń Billy’ego Koumetio i chce aby na Anfield wróciła kolejna czwórka - informuje "Liverpool Echo".

Świetny sezon w Walii

Jednym z tych piłkarzy jest bramkarz Jakub Ojrzyński, syn trenera Leszka Ojrzyńskiego. Z Legii Warszawa latem 2019 r. trafił on do Liverpoolu. Grał tam w zespole U-18, a później U-23. Latem 2021 r. "The Reds" wypożyczyli go Caernarfon Town. Anglicy ocenili, że w walijskiej Premier League spędził on świetny czas. Zagrał 32 mecze i zajął czwarte miejsce w lidze.