Juergen Klopp tego nie ukrywa. "To prawdziwa bestia"

W Premier League od dłuższego czasu jedną z najbardziej emocjonujących jest rywalizacja między Manchesterem City a Liverpoolem. A co za tym idzie - między Pepem Guardiolą i Juergenem Kloppem.

Szkoleniowiec Liverpoolu zabrał głos w sprawie ogłoszonego właśnie efektownego transferu "The Citizens", czyli pozyskania Erlinga Haalanda. Klopp został zapytany przez dziennikarzy, czy transfer Norwega wydatnie wzmocni City. - Bardzo - nie ukrywa szkoleniowiec "The Reds". - Mają specyficzny sposób gry i Haaland go pokocha.

Haaland będzie "kąsał" Liverpool?

Klopp nie owijał w bawełnę: - Niestety, to bardzo dobry transfer. Haaland kilka razy w Dortmundzie był kontuzjowany, ale kiedy tylko jest w formie fizycznej, to jest prawdziwą bestią - przyznał Niemiec.

