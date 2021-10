Na ten film czekał cały filmowy świat. 1 października na ekrany kin weszła kolejna część przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać" z Danielem Craigiem w roli głównej. Aktor, który prywatnie jest fanem futbolu, udzielił przy okazji wywiadu stacji Sky Sports, w którym opowiadał o swojej fascynacji piłką nożną. I nie tylko.



Craig dość niespodziewanie został zapytany przez Jamiego Carraghera o to, czy jego zdaniem Jamesa Bonda mógłby zagrać trener Liverpoolu Juergen Klopp. Aktor początkowo się roześmiał, natomiast jego odpowiedź była nieco zaskakująca.



- Zdecydowanie tak! Miałem tę przyjemność, że kilka razy spotkałem Kloppa. To człowiek, za którym chce się podążać. Poznałem w swoim życiu kilka takich osób. Jedną z nich był chociażby sir Alex Ferguson. Klopp to typ lidera. Uważam, że w zasadzie jest kimś więcej niż Bond - powiedział odtwórca roli agenta 007.



Zdjęcie Juergen Klopp /AFP

Reklama