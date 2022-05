Juergen Klopp krytykuje rozgrywki organizowane przez UEFA. "To niedorzeczne"

14 maja to jeden z najważniejszych punktów w kalendarz Liverpool F.C. w najbliższych tygodniach - dokładnie tego dnia odbędzie się bowiem finał Pucharu Anglii, w którym drużyna z Merseyside zmierzy się na słynnym Wembley z ekipą Chelsea.

W związku z tym wydarzeniem Juergen Klopp zjawił się tuż przed weekendem na konferencji prasowej, podczas której odpowiadał głównie na pytania dotyczące potyczki z "The Blues". W rozmowie z dziennikarzami pojawił się też wątek rozmowy Niemca z Aleksanderem Čeferinem - szefem UEFA. Pogawędka obu panów miała przede wszystkim dotyczyć kwestii przydziału biletów na inny finał - Ligi Mistrzów - w którym LFC zagra niebawem z Realem Madryt.

Menedżer Liverpoolu orzekł, że jego zdaniem angielskiemu klubowi należy się większy przydział wejściówek - i to właśnie przekazał podczas konwersacji Čeferinowi. Jednocześnie nie chciał komentować pomysłu dotyczącego głębokich zmian w rozgrywaniu LM, które mają zostać niebawem wprowadzone, bo - jak stwierdził - nie był w stanie dotychczas zagłębić się dobrze w temat.

Juergen Klopp: Liga Narodów jest niepotrzebna

Klopp postanowił za to skrytykować Ligę Narodów. "Zawodnicy rozegrali ponad 70 meczów i będą to wszystko kontynuować w ramach rozgrywek LN już po zakończeniu sezonu. To cztery, pięć, sześć meczów reprezentacji" - wskazywał szkoleniowiec, cytowany m.in. przez "Daily Mail".

"Wolałbym, żeby UEFA pozyskiwała więcej pieniędzy z finałów Ligi Mistrzów, a pozbyła się za to Ligi Narodów" - orzekł trener, który dodał, że LN to "jeden z najbardziej niedorzecznych pomysłów w świecie futbolu".

"Więcej meczów do rozegrania to zawsze zły pomysł. Często o tym wspominałem" - powiedział również podczas konferencji 54-latek. Rozmowa z szefem UEFA - jak wszystko wskazuje - musiała być więc całkiem interesująca.

Juergen Klopp pracuje w Liverpoolu od wielu sezonów

Juergen Klopp jest szkoleniowcem Liverpool F.C. od 2015 roku. Po tym, jak z Burnley zwolniono Seana Dyche'a, stał się on trenerem o najdłuższym nieprzerwanym stażu w jednym zespole w Premier League.

Wraz z "The Reds" Klopp zdobył m.in. mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Europy.

