Juergen Klopp bez wahania: Dla mnie to talent stulecia

Kobiecy turniej tegorocznego US Open wygrała 18-letnia Emma Raducanu. Okazała się absolutną rewelacją imprezy, którą zaczynała od kwalifikacji. W kilkanaście dni zyskała mnóstwo fanów na całym świecie.



Jednym z nich jest Juergen Klopp. Menedżer Liverpoolu nie ukrywa, że jest zafascynowany grą brytyjskiej 18-latki.



Juergen Klopp: Będę oglądał tenis kobiet częściej

- Dla mnie to talent stulecia. Będę z pewnością oglądał tenis kobiet znacznie częściej niż w ciągu ostatnich kilku lat - powiedział Klopp cytowany przez skysports.com.



Serwis informuje, że Klopp przerwał przygotowania do niedzielnego meczu z Leeds (3-0), by dołączyć do widzów oglądających sobotni finał US Open z udziałem Emmy Raducanu. Pokonała ona inną nastolatkę - Leylah Fernandez z Kanady.

- To był wspaniały pokaz sportowej rywalizacji oraz tego, jak skromnym można być w tak młodym wieku na szczycie świata - podsumował Klopp.



