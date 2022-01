O infekcji Josepa Guardioli wiadomo było już we wtorek. Powiadomiono o tym w oficjalnym komunikacie klubowym w czwartek wczesnym popołudniem. Zakażony jest również asystent hiszpańskiego menadżera, Juanma Lillo.



Wcześniej na kwarantannę skierowano siedmiu zawodników Manchesteru City. Z tego względu w kadrze na piątkowy mecz z czwartoligowym Swindon Town w Pucharze Anglii (21.00) będą się musieli znaleźć gracze rezerw.

Josep Guardiola w przymusowej izolacji

"The Citizens" zostaną poprowadzeni w tym spotkaniu przez zdrowego - jak na razie - członka sztabu szkoleniowego, Rodolfo Borrella. To on wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Zapewnił, że Pep Guardiola ma łagodne objawy zakażenia i czuje się dobrze.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TOP 10 interwencji bramkarskich fazy grupowej LM według głosów użytkowników portalu Interia Sport. WIDEO Polsat Sport

Z powodu licznych zachorowań na Covid-19 przełożono środowy półfinał Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Arsenalem a Liverpoolem. Zainfekowany jest m.in. coach "The Reds", Juergen Klopp.

Pozytywny wynik testu uzyskał również napastnik "Kanonierów", Pierre-Emerick Aubameyang. To oznacza dla niego najprawdopodobniej absencję w Pucharze Narodów Afryki.

UKi