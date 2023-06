"To dla mnie genialny ruch i nie mogę się doczekać, kiedy zacznę grać w City. Każdy, kto widział ten zespół grający pod wodzą Pepe wie, jak dobry on jest, po prostu najlepszy na świecie. Trofea, które zdobywają to jedno, a sposób, w jaki grają, to drugie. Dołączyć do takiej drużyny to marzenie każdego piłkarza" - bardzo ładnie z klubem przywitał się 29-letni pomocnik.