Jose Mourinho uważa, że wciąż ma "przyszłość" w piłce nożnej. Portugalczyk wypowiedział się zaledwie dzień po zwolnieniu z Manchesteru United.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jose Mourinho. Wzloty i upadki trenera. Wideo © 2018 Associated Press

Mourinho rozmawiał z dziennikarzem na ulicach Londynu.

Reklama

"Możemy porozmawiać o tylu dobrych rzeczach, o niektórych złych, ale jak taki nie jestem. To skończone. Manchester United ma przyszłość beze mnie, a ja mam przyszłość bez MU" - powiedział menedżer, który prowadził "Czerwone Diabły" od maja 2016 roku.

Szkoleniowiec przyznał, że nie zamierza "mówić o niczym, co się działo w klubie".

"Dlaczego teraz powinienem dzielić się bardziej, nawet z kibicami, moimi odczuciami? To skończone. Zawsze byłym krytyczny w stosunku do menedżerów, którzy mówili o szczegółach, o tym, co się stało i kto jest winien. Ja taki nie jestem" - stwierdził Portugalczyk.

Mourinho poprosił też o dozę prywatności.

"Do czasu, aż wrócę na trenerską ławkę, mam prawo żyć jak chcę. Manchester United to przeszłość" - powiedział.

Zdjęcie Jose Mourinho / AFP

Pawo