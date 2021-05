Irlandzkie linie lotnicze Ryanair postanowiły zażartować ze zwolnionego z Tottenham Hotspur portugalskiego trenera Jose Mourinho i wykorzystać to w kampanii reklamowej. Chodzi o jego podróż z Londynu do Rzymu, gdzie obejmie AS Romę.

Włoski klub AS Roma zatrudnił "The Special One" zaraz po tym, jak Jose Mourinho opuścił Tottenham Hotspur. Stało się to 19 kwietnia, a Portugalczyk podpisał już umowę z rzymskim klubem. AS Roma będzie mu płacić ogromne pieniądze.



Linie lotnicze Ryanair postanowiły wykorzystać fakt, że Jose Mourinho przenosi się z Londynu do Rzymu i napisały w mediach społecznościowych: "Jose ucieszy się, gdy dowie się, że latamy z Londynu do Rzymu za jedyne 14,99 funtów". Po czym poszła szpileczka, mówiąca o tym, że wystarczy mu bagaż podręczny, bowiem Jose Mourinho nie zabiera z Londynu żadnych trofeów.

Portugalski trener, zwycięzca Ligi Mistrzów w 2004 roku z FC Porto i w 2010 roku z Interem Mediolan, był mistrzem Anglii trzykrotnie, ale zawsze w Chelsea Londyn - w w 2005, 2006 i 2015 roku. Z Chelsea wywalczył również Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiiej. Tottenham Hotspur prowadził od końca listopada 2019 roku i nie wygrał zupełnie nic.