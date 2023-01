Felix w pierwszym meczu Atletico po mundialowej przerwie zdobył gola, a jego zespół pokonał Elche 2:0. Portugalczyk nie może być jednak do końca zadowolony ze swojej sytuacji w obecnym sezonie. Do tej pory wystąpił w 19. spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale w okresie od października, aż do mistrzostw świata regularnie pojawiał się na boisku jedynie z ławki rezerwowych.