Joao Felix o krok od gry na Stamford Bridge

Według informacji podanych przez Romano - kluby są na ostatniej prostej do osiągnięcia porozumienia. Wypożyczenie z Atletico przewidziane jest do końca czerwca, bez możliwości przeprowadzenia transferu definitywnego . Opłata ma wynieść ponad 10. milionów euro, a Chelsea pokrywać ma także pełne wynagrodzenie zawodnika .

"The Blues" zależy na tym, by cała transakcja została dopięta jeszcze w tym tygodniu, a 23-latek miał zaakceptować jej warunki, chcąc przenieść się do Londynu.