Jest zielone światło dla Cristiano Ronaldo. Trener United nie ma złudzeń

Droga, jaką przeszedł Cristiano Ronaldo w ciągu zaledwie roku może wielu fanów futbolu wręcz szokować. Piłkarz dołączając do Manchesteru United latem 2021 roku był - co oczywiste - traktowany jako klubowa legenda powracająca na tron lidera "Czerwonych Diabłów". Teraz - drastycznie rzecz ujmując - jest drugorzędnym zawodnikiem na Old Trafford.

Trudno tak naprawdę do końca stwierdzić, dlaczego Portugalczyk jest zaledwie rezerwowym w zespole prowadzonym przez Erika ten Haga. Prawdopodobnie złożyło się na to kilka czynników - jego chęć odejścia z MU w ostatnich miesiącach, nieprzepracowanie z kolegami większości okresu przygotowawczego, zwykłe załamanie boiskowej formy...

Reklama

Ostatnio gracz nie powąchał nawet murawy w prestiżowym meczu z Manchesterem City - ten Hag stwierdził, że nie chciał wystawić "Crisa" w spotkaniu z powodu szacunku dla jego wspaniałej kariery. Faktycznie jego kompani zebrali srogie bęcki, przegrywając 3-6, natomiast wiele osób po prostu nie wierzy, że to jedyne wytłumaczenie dla takiej decyzji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hellas Werona - Udinese Calcio. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Sprawa transferu Cristiano Ronaldo wiecznie żywa. Erik ten Hag nie stanie mu więcej na drodze

Tym samym plotki o rychłym odejściu Ronaldo cały czas są żywe - jego agent, Jorge Mendes, wcześniej przez całe lato szukał swojemu podopiecznemu nowego pracodawcy. To samo w sobie było po pierwsze nieskuteczne, a po drugie okoniem stawał zarówno zarząd United, jak i sam holenderski menedżer klubu. Teraz ma się to zmienić.

Jak bowiem informuje brytyjski "The Telegraph" trener "Czerwonych Diabłów" miał już pozbyć się złudzeń co do tego, że dalsza współpraca z "CR7" ma jakikolwiek sens. Tym samym nie będzie już więcej stawał na drodze futbolisty do odejścia z klubu. Piłkarz ma mieć zielone światło na transfer już w styczniu - i to będzie ostatni moment, w którym ekipa z Manchesteru będzie mogła coś na nim zarobić, bo jego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 r.

Cristiano Ronaldo ma obrać nowy kierunek. Arabia jednak odpada

Zasada jest jedna - Ronaldo zmieni otoczenie, jeśli na Sir Matt Busby Way nadejdzie stosownie wysoka oferta. Wydaje się, że ten wymóg najlepiej są w stanie spełnić saudyjskie kluby, które już ostatnio zabiegały o zawodnika - problem polega jednak na tym, że Portugalczyk nie chce jeszcze schodzić na "emerycki" poziom gry i chce dalej rywalizować w Europie. Pieniędzy mu przy tym nie brakuje - na samych kontraktach reklamowych zgarnia niebywałą fortunę.

Czy więc odkładany od dłuższego czasu hit transferowy dojdzie w końcu do skutku? Sam zainteresowany na pewno by tego chciał, bo jego ambicją nigdy nie było spędzanie większości czasu na ławce...