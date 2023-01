Jest największą gwiazdą zespołu, ale i największym problemem? Trener odpowiada

Norweg na Old Trafford dotknął piłkę zaledwie 19 razy i w trzecim meczu z rzędu nie strzelił gola , kiedy wcześniej w 21 występach aż 27 razy trafiał do siatki.

Według byłego piłkarze tego klubu Dietmara Hamanna "Obywatele" byli "lepsi bez Haalanda, nawet jeśli on strzeli 40 goli w sezonie" .

- W tym momencie trwa taki proces, ponieważ jeśli przeciwne drużyny dobrze się ustawią we własnym polu karnym, to trudniej nam go w nim znaleźć, ale musimy częściej próbować - powiedział Guardiola.