Lyanco, który ma także serbskie obywatelstwo, występował w reprezentacji tego kraju do lat 19. Potem jednak grał już w młodzieżowych kadrach Brazylii do lat 20 i do lat 23.

To kolejny zawodnik pozyskany przez Southampton w letnim oknie transferowym. Wcześniej do ekipy trafili: Theo Walcott, Romain Perraud i Adam Armstrong.



"Jestem bardzo szczęśliwy, że się tutaj znalazłem. Moim marzeniem, odkąd zacząłem grać w piłkę, było, żeby trafić o Premier League" - powiedział piłkarz, który występował jeszcze w: Botafogo, Sao Paulo i Bologni.



"Wychowałem się w Brazylii, a tam piłka nożna jest inna. Potem trafiłem do Włoch, gdzie nauczyłem się, że tutaj więcej uwagi przykłada się do taktyki" - dodał 24-latek.



Piłkarzem Southampton jest obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek.

Zdjęcie Lyanco (z prawej) w walce z Edinem Dżeko / AFP

