Jan Bednarek upokorzony przez Haalanda. Błąd reprezentanta Polski pogrążył Southampton

Manchester City miał wygrać gładko z Southamptonem i wygrał, choć przyjezdni stawiali większy opór, niż mógł to zakładać Pep Guardiola. Tego wieczoru mistrz Anglii zanotował tylko jedno trafienie, ale to wystarczyło do zwycięstwa. Gola na wagę trzech punktów w wyjątkowo ekwilibrystyczny sposób strzelił Erling Haaland, a nie popisał się w tej sytuacji Jan Bednarek. Reprezentant Polski nie upilnował rywala, który na swój sposób upokorzył go w akcji bramkowej.