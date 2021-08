W poprzednim sezonie Moder wystąpił 12 razy w Premier League. Raz zagrał też w Pucharze Anglii. Nie strzelił gola, nie zanotował też asysty. Już w pierwszym meczu rozgrywek 2021/22 poprawił statystyki.



Brighton przegrywało z Burnley od drugiej minuty, kiedy do siatki trafił James Tarkowski. Do przerwy wynik się nie zmienił.



Jakub Moder asystował zaraz po wejściu

Do wyrównania, dopiero w 73. minucie, doprowadził Neal Maupay. Piłkę wyłożył mu Moder, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku.



Ostatecznie Brighton zwyciężyło, bo pięć minut później bramkę zdobył Alexis Mac Allister. On zaliczył jeszcze lepsze wejście niż Moder, bo strzelił gola dwie minuty po wejściu.



Drugi z Polaków grających w Brighton, Michał Karbownik, cały mecz spędził na ławce rezerwowych. On nie zadebiutował jeszcze w Premier League.



1. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-14 16:00 | Stadion: Turf Moor | Arbiter: David Coote 1 2 Burnley FC Brighton & Hove Albion FC Sánchez Webster Duffy Dunk Groß March Mwepu Bissouma Trossard Alzate Maupay Pope Lowton Tarkowski Mee Taylor Berg Guðmunds­son Westwood Cork McNeil Wood Rodriguez SKŁADY Burnley FC Brighton & Hove Albion FC Nick Pope Robert Lynch Sánchez Matthew Lowton Adam Webster 2′ 2′ 13′ 13′ James Tarkowski Shane Duffy Ben Mee Lewis Dunk Charlie Taylor Pascal Groß 9′ 9′ Johann Berg Guðmunds­son Solomon March Ashley Westwood 46′ 46′ Enock Mwepu 85′ 85′ Jack Cork Yves Bissouma 79′ 79′ Dwight McNeil 76′ 76′ Leandro Trossard Christopher Grant Wood 72′ 72′ Steven Alzate 70′ 70′ Jay Rodriguez 73′ 73′ 26′ 26′ Neal Maupay REZERWOWI Wayne Hennessey Jason Steele Phil Bardsley Michał Karbownik Nathan Michael Collins Moisés Isaac Caicedo Corozo Erik Pieters 46′ 46′ Adam Lallana Bobby Thomas 76′ 76′ 78′ 78′ Alexis Mac Allister 79′ 79′ Josh Brownhill 72′ 72′ Jakub Piotr Moder 70′ 70′ Ashley Luke Barnes Taylor Richards Lewis Richardson Florin Andone 85′ 85′ Matěj Vydra Andi Avdi Zeqiri

STATYSTYKI Burnley FC Brighton & Hove Albion FC 1 2 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 14 14 Strzały na bramkę 4 10 Rzuty rożne 7 6 Faule 10 7