Z pewnym opóźnieniem Jakub Moder leci do klubu Brighton, w którym będzie trenował i grał od stycznia. Plany byłemu graczowi Lecha Poznań pokrzyżował koronawirus.

Dla 21-letniego wychowanka Lecha Poznań to być może najważniejsza zmiana w piłkarskiej karierze. Rozpocznie grę w Premier League, chociaż jeszcze rok temu nie łapał się do podstawowego składu "Kolejorza", a półtora roku temu grał w pierwszoligowej Odrze Opole. Teraz staje u progu nowego etapu kariery.



Jakub Moder odleciał do Anglii z pewnym opóźnieniem, na przeszkodzie stanął koronawirus i kłopoty z kwarantanną obowiązującą w Wielkiej Brytanii. Niedawny piłkarz Lecha nie będzie musiał jej przechodzić, ale warunkiem był transport do Anglii prywatnym samolotem. Angielskie kluby je wynajmują, aby sprowadzić ściąganych zimą zawodników na Wyspy tak, aby nie trzeba ich było wyłączać z treningów na dwa tygodnie. Tworzy się kolejka i nie wszyscy zawodnicy mogą dotrzeć z kontynentu do Wielkiej Brytanii tak szybko, jakby chcieli.

Jakub Moder w Anglii

Polak nie musi przejść kwarantanny i będzie mógł od razu rozpocząć zajęcia w Brighton. Kwarantanna obowiązuje za toi jego dziewczynę, która udaje się również do Anglii.

Brighton zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce nad strefą spadku z Premier League, ale jego przewaga nad Fulham nie jest duża - trzy punkty przy dwóch meczach rozegranych więcej. Najbliższy mecz nowy klub Jakuba Modera rozegra w niedzielę, w Pucharze Anglii przeciwko Newport.

