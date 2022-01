- Tony Bloom went to Europe in a brand new Skoda, brought us back a magic man Jakub Jakub Moder - śpiewają kibice Brighton, co znaczy: Prezes Tony Bloom przybył do Europy w nowej marce Skody. Przywiózł nam magicznego człowieka Jakuba Modera.





Na Twitterze powstał nawet profil "Magic man Moder". Jakub Moder zagrał w 18 meczach Brighton i stał się w nich ulubieńcem fanów, podobnie jak to miało miejsce w wypadku Lecha Poznań, z którego Jakub Moder przeszedł do Premier League ponad rok temu za rekordowe 10 mln euro plus dodatki. To najwyższy transfer w dziejach poznańskiego Lecha.



CZYTAJ TAKŻE: Jakub Moder bohaterem meczu w Pucharze Anglii





Jakub Moder - z Lecha Poznań do Brighton

Reklama

Wielu zastanawiało się, czy Jakub Moder zrobił dobrze, odchodząc w tak młodym wieku - zawodnik ma dopiero 22 lata. Polak radzi sobie jednak znakomicie, a przyśpiewka o "Magicznym Człowieku" stała się przyczynkiem do akcji reklamowej Brighton. W nagranym na jej potrzeby filmie Jakub Moder nie może się wydostać z samochodu zabezpieczonego blokadą drzwi przed dziećmi. Wreszcie wychodzi przy dźwiękach piosenki.

Od stycznia tego roku zawodnikiem Brighton jest też Kacper Kozłowski, który najbliższe półrocze spędzi na wypożyczeniu w Belgii.