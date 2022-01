Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej West Brom szybko objął prowadzenie po trafieniu Calluma Robinsona.

Gospodarze znajdowali się więc w niezłym położeniu, ale zadanie swoim kolegom postanowił utrudnić Cedric Kipre, który obejrzał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska.



Puchar Anglii. Brighton cieszy się z awansu. Jakub Moder bohaterem

W 76. minucie z boiska zszedł Steven Alzate, a zastąpił go Jakub Moder. Polak potrzebował tylko pięciu minut, by wykorzystać zagranie 17-letniego Evana Fergusona i doprowadzić do wyrównania, a tym samym - dogrywki.



W niej Polak znów błysnął, notując asystę przy golu, którego strzelił Neal Maupay. Po podaniu Polaka piłkę sprytnie przepuścił jeszcze między nogami Leandro Trossard.



Piłkarze Brighton nie wypuścili już zwycięstwa z rąk i awansowali do kolejnej rundy Pucharu Anglii.



