Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem, choć piłkarze Brighton dwukrotnie był bliscy strzelenia gola. W 38. minucie Pascal Gross nie zdołał jednak wykorzystać rzutu karnego, a chwilę później sędzia po analizie VAR nie uznał bramki, z której cieszył się już Neal Maupay.



Premier League: Brighton - Crystal Palace. Jakub Moder bliski strzelenia gola

Na początku drugiej części gry sporego pecha miał Jakub Moder. Polak najpierw trafił w poprzeczkę, a w jednej z kolejnych akcji jego uderzenie z bliskiej odległości obronił Jack Butland.



W 69. minucie przeciętnie grająca dotąd ekipa Crystal Palace wykorzystała błąd defensywy gospodarzy. Jeffrey Schlupp otrzymał podanie w polu karnym, opanował piłkę i zdołał wycofać ją sprzed linii końcowej do Conora Gallaghera. Ten po przyjęciu huknął nie do obrony. Był to pierwszy celny strzał gości w tym meczu.

Podopieczni Grahama Pottera nie poddali się jednak, a ich starania zostały wynagrodzone w samej końcówce meczu. Neal Maupay świetnie odnalazł się w polu karnym Crystal Palace i zagrał piłkę w taki sposób, że Joachim Andersen niefortunnie wpakował ją do własnej bramki.

Zdobyty punkt pozwolił ekipie Brighton zbliżyć się na jedno "oczko" do siódmego w tabeli Premier League Manchesteru United.