Manchester United wygrał wyścig o Jadona Sancho! 21-letni Anglik po czterech latach w Niemczech wróci do swojej ojczyzny.



Co ciekawe, zanim Sancho trafił do Borussii Dortmund występował w młodzieżowych drużynach lokalnego rywala "Czerwonych Diabłów" - Manchesteru City.



Teraz United ma zapłacić Borussii 85 mln euro. Jak podają brytyjskie media - płatność ma zostać rozłożona na kilka lat.

Jadon Sancho nowym piłkarzem Manchesteru United

Porozumienie między klubami potwierdził Hans-Joachim Watzke, prezes Borussii.



- Doszliśmy do porozumienia z Manchesterem United. Zostały już tylko formalności. Odejście było życzeniem Sancho, my woleliśmy go zatrzymać. Nie cieszymy się z pieniędzy, smucimy się z jego odejścia - powiedział Watkze.





Sancho w ostatnich latach był prawdziwym objawieniem Bundesligi. W Borussii zadebiutował już w wieku 17 lat i 6 miesięcy, z miejsca stając się podstawowym i kluczowym zawodnikiem dortmundczyków.



W ciągu czterech lat rozegrał 137 spotkań w barwach Borussii, strzelił 50 goli i zaliczył 64 asysty. To doskonały bilans jak na piłkarza, który w marcu skończył dopiero 21 lat.



20-krotny reprezentant Anglii przygotowuje się obecnie do ćwierćfinałowego meczu Euro 2020 przeciwko Ukrainie. Na dotychczasowym Euro zanotował na razie jedynie krótki epizod w spotkaniu z Czechami (1-0).

Zdjęcie Jadon Sancho / AFP

